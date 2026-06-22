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CP testa com Starlink de Elon Musk melhorar Internet nos Alfa Pendular

Lusa 13:13
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Comboios Portugal "está a realizar testes experimentais de conectividade via satélite num dos comboios Alfa Pendular com vista a oferecer um serviço de wi-fi mais rápido e fiável a bordo durante a viagem", anunciou o ministério das Infraestruturas e Habitação.

A CP - Comboios Portugal está a realizar testes de conectividade com a Starlink, de Elon Musk, para melhorar a Internet nos Alfa Pendular, anunciou esta segunda-feira o ministério das Infraestruturas e Habitação.

Comboios da CP
Comboios da CP Pedro Catarino

Em comunicado, o ministério adianta que a CP "está a realizar testes experimentais de conectividade via satélite num dos comboios Alfa Pendular com vista a oferecer um serviço de wi-fi mais rápido e fiável a bordo durante a viagem".

A tecnologia utiliza antenas de comunicação via satélite em complemento ao atual sistema de comunicações a bordo, que é suportado pelas redes móveis nacionais, adianta.

"A solução permite reforçar a ligação à Internet em zonas onde a cobertura móvel é mais limitada, melhorando significativamente a experiência digital dos passageiros a bordo", prossegue o ministério.

O projeto-piloto "permite recolher indicadores técnicos e operacionais com vista a avaliar a estabilidade da solução ao nível da cobertura, do desempenho e da qualidade efetiva do serviço" e "está a utilizar tecnologia Starlink", que foi instalada numa das composições dos Alfa Pendular.

"Um wi-fi estável, fiável e com qualidade durante toda a viagem vai ser uma realidade porque as pessoas têm de estar no centro da política de mobilidade. É, sem dúvida, mais um forte incentivo para que os portugueses usem os transportes públicos", afirma o Ministro das Infraestruturas e Habitação Miguel Pinto Luz, citado em comunicado.

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