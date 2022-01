Maiores de 35 anos podem agendar dose de reforço da vacina contra a covid-19

As pessoas com 35 ou mais anos já podem agendar a sua dose de reforço da vacina contra a covid-19, de acordo com o site da Direção-Geral de Saúde (DGS) dedicado aos pedidos de agendamento.







Vacina covid-19 Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Além destas pessoas, também podem agendar a vacina contra a covid-19 e a da gripe as pessoas com 60 ou mais anos. Também está aberto o agendamento para as pessoas com 18 ou mais anos vacinados com Janssen há 90 ou mais dias.Portugal já administrou mais de quatro milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19.