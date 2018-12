O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita prevê que estas novas instalações estejam operacionais a partir do final do próximo ano.

O Ministério da Administração Interna (MAI) vai investir três milhões de euros na requalificação e construção de cinco instalações da Guarda Nacional Republicana, avançou à Lusa fonte governamental.



O posto territorial da GNR de Lagos, Cucujães (Oliveira de Azeméis), Barrancos e de Serpa e o destacamento territorial da GNR de São Torcato, em Guimarães, são as instalações que vão ser alvo destes investimentos, cujos concursos vão ser agora lançados, segundo o MAI.



O investimento insere-se na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna.



O MAI refere ainda que "este investimento contínuo em infraestruturas das forças de segurança contempla 210 intervenções e corresponde a um investimento global de 107 milhões de euros".



Segundo o MAI, nos primeiros dois anos de execução da lei foram concluídas 35 empreitadas, encontrando-se a decorrer ou em fase de concurso 30 empreitadas e em fase de projecto de execução 39 intervenções.