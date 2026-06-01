MAI retoma negociações com sindicatos da PSP e associações da GNR

Em causa está, segundo o presidente do maior sindicato da PSP, a tabela remuneratória, suplementos e estatuto profissional.

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O ministro da Administração Interna retoma esta segunda-feira as negociações com as associações socioprofissionais da GNR e sindicatos da PSP, existindo "grande expectativa" por parte destas estruturas sobre a proposta que a tutela vai apresentar.



PSP PAULO CUNHA/LUSA_EPA

Depois de uma primeira reunião de apresentação, Luís Neves reúne-se esta segunda-feira de manhã com as associações da Guarda Nacional Republicana e à tarde com os sindicatos da Polícia de Segurança Pública que têm direito a negociação com o Governo.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, disse à Lusa que a reunião desta segunda-feira é "o retomar das negociações" e tem o objetivo de "dar seguimento" ao acordo assinado em julho de 2024 entre o Governo e as estruturas da PSP e da GNR que "ainda não foi cumprido".

Em causa está, segundo o presidente do maior sindicato da PSP, a tabela remuneratória, suplementos e estatuto profissional.

Paulo Santos indicou que a ASPP vai insistir nos salários, reestruturação dos suplementos e alteração do estatuto profissional, nomeadamente no que toca aos níveis remuneratórios.

O presidente da ASPP disse ainda que as perspetivas e as expectativas para a reunião são grandes, tendo em conta que o ministro tem afirmado várias vezes que os elementos da PSP e da GNR têm salários baixos, tendo em conta a sua missão.

Na semana passada, Luís Neves afirmou que nas reuniões com os sindicatos e associações profissionais da PSP e da GNR será discutido as melhorias das condições de trabalho e remuneratórias.

"Vamos encetar de facto uma discussão relativamente àquilo que é possível melhorar as condições individuais e coletivas das pessoas", disse na altura.