Alexandra Leitão diz que suspenderia o mandato se fosse arguida, ao contrário dos vereadores do PS em Lisboa

A deputada do PS elogiou o socialista Miguel Coelho que suspendeu o mandato de deputado municipal na sequência da operação Imergente.

A dirigente socialista Alexandra Leitão afirmou que caso fosse arguida na operação Imergente, que resultou na constituição de dois arguidos socialistas, suspenderia o seu mandato na Câmara Municipal de Lisboa.



Alexandra Leitão RODRIGO ANTUNES/LUSA

As declarações de Leitão foram feitas no programa “Princípio da Incerteza”, transmitido este domingo à noite na CNN Portugal. Durante a sua intervenção, Leitão saudou Miguel Coelho, ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que suspendeu o mandato de deputado municipal em Lisboa “no próprio dia” e disse que caso estivesse na sua situação faria a mesma coisa.

Sérgio Cintra e Carla Madeira foram constituídos arguidos depois das buscas de que foram alvo na semana passada, no âmbito da Operação Imergente, e nenhum dos dois pediu a suspensão das funções de vereador na CML.