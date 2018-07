A renda de 720 euros, que Madonna ainda não está a pagar mas que a Câmara Municipal de Lisboa assegurou ao Expresso que irá cobrar, fica 255 euros mais barata do que custaria à cantora ter os seus 15 carros no parque da EMEL mais próximo de sua casa.

Segundo o tarifário publicado no site da EMEL, uma avença mensal para um morador ter o carro estacionado 24 horas por dia no parque de Santos-Rio custa 65 euros por mês.





Tendo em conta que Madonna e o seu staff têm 15 viaturas estacionadas no parque das traseiras do Palácio Pombal, a cantora poupa 255 euros por mês.





Os 720 euros que a cantora pop vai pagar corresponde a 2,18 euros por dia por cada um dos 15 automóveis do staff de Madonna.





Segundo informações prestadas ao Expresso por fonte do gabinete de Fernando Medina, a CML terá chegado ao valor de 720 euros aplicando uma tabela municipal de cedências de espaço que tem em conta os cerca de 309 metros quadrados cedidos à estrela norte-americana. Segundo a tabela, são cobrados 2,40 euros por metro quadrado.





A mesma fonte avançou ao semanário que a autarquia não está ainda a cobrar o valor da renda, por se tratar de um "contrato precário de tempo indeterminado", mas assegurou que Madonna pagará "ou no final do contrato ou no final do ano".





A cedência terá sido feita a título precário e, como explicou fonte da CML ao DN, " manter-se-á até que a CML necessite do espaço ou que terminem as obras em curso nos prédios na Rua das Janelas Verdes [obras a cargo de Madonna]."





Durante o fim-de-semana, altura em que a história foi revelada pelo Expresso, a Câmara de Lisboa não divulgou o contrato feito com Madonna, explicando não ser possível fazê-lo por os serviços estarem fechados. Mas, depois de fortes críticas dos partidos da oposição e do BE (que está em coligação com o PS), Fernando Medina prometeu que tornaria hoje público o contrato assinado com Madonna.