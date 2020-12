Madeira encerra centros de dia e proíbe circulação de profissionais entre lares

Os centros de dia na Madeira vão encerrar a partir de sexta-feira e será proibida a circulação de profissionais entre os lares de terceira idade, indicou hoje o presidente do Governo Regional.

"Vamos tomar amanhã uma medida no sentido de voltarmos ao que no início da pandemia estava estabelecido, que é a não circulação do pessoal profissional entre os lares e vamos encerrar na sexta-feira os centros de dia", afirmou Miguel Albuquerque.

O governante, que falava à margem de uma visita ao Mercado de Natal na Placa Central, no centro do Funchal, disse que as cadeias de transmissão local continuam sob controlo, mas sublinhou ser expectável o aumento do número de infetados durante o período festivo.

Albuquerque indicou também que era "previsível" o aparecimento de casos positivos em hospitais e lares de terceira idade e, por isso, o executivo avançou com restrições, como a que entra em vigor na sexta-feira.

"Não podemos correr riscos", disse, reforçando que "a população mais idosa é a mais vulnerável".

Apesar do encerramento dos centros de dia e da não circulação de pessoal profissional entre os lares, as visitas de familiares vão manter-se "com todas as precauções".

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira regista 293 casos ativos de covid-19 e contabiliza seis óbitos associados à doença, com idades entre os 80 e os 97 anos.