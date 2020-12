Marcelo cada vez mais próximo de uma vitória na primeira volta

Marcelo Rebelo de Sousa está cada mais inalcançável e uma vitória na primeira volta das eleições presidenciais de 24 de janeiro de 2021 parece cada vez mais provável. Segundo uma sonagem da CESOP para o Público/RTP, o atual Presidente da República recolhe 68% dos votos e até entre apoiantes do Bloco de Esquerda é o favorito.





Se as eleições fosse agora, a candidata mais próxima de Marcelo seria Ana Gomes, com 13% das intenções de voto. André Ventura recolhe 8% dos votos, com João Ferreira, do PCP, e Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, com 5% das intenções de voto. O candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan, ficaria apenas com 1% dos votos.Segundo a mesma sondagem, Marcelo seria o mais votado entre apoiantes de todos os partidos menos CDU e Chega, que votariam preferencialmente em João Ferreira e André Ventura, respetivamente.A mesma sondagem indica ainda que apoiantes do Bloco de Esquerda preferem Ana Gomes a Marisa Matias, e que a antiga eurodeputada e o líder do Chega dividem os votos em PSD e CDS como o segundo candidato preferido, depois de Marcelo Rebelo de Sousa.