Madeira com 42 novos casos positivos de covid-19

A Madeira regista hoje 42 novos casos positivos de covid-19, contabilizando a região um total de 348 ativos, sendo 110 importados e 238 de transmissão local, informou a autoridade de saúde do arquipélago.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção Regional de Saúde , "hoje há 42 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 1.289 casos confirmados de covid-19".

Destes novos casos, 17 são importados, sendo nove do Reino Unido, três da Venezuela, dois do México, um dos Países Baixos, um de Angola e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo), existindo outras 25 situações de transmissão local, "na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados".

Também menciona que uma destas situações é "um profissional de saúde do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), com contacto com um caso positivo, fora do contexto laboral".

No mesmo documento pode ler-se que neste arquipélago estão notificados "348 os casos ativos, dos quais 110 são importados e 238 são de transmissão local".

Ainda destaca que estas pessoas estão em isolamento, com 36 confinadas numa unidade hoteleira e 289 em alojamento próprio.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internadas 23 pessoas, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos.

As autoridades regionais estão igualmente a avaliar "145 novas situações", na sua totalidade "relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM", estando em curso as respetivas investigações epidemiológicas.

No que diz respeito à vigilância ativa de contactos de casos positivos, a DRS aponta que estão a ser acompanhadas 1.940 pessoas nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Sobre a vigilância de viajantes, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 22.097 pessoas estão também a ser avaliadas pelas autoridades", adianta.

Em matéria de realização de teste de despiste de covid-19 realizados na Madeira, enuncia que, na operação de rastreio em curso nos portos e aeroportos do arquipélago, "há a reportar um total cumulativo de 130.661 colheitas até às 20:00 de hoje".

Por seu turno, o laboratório do SESARAM processou 213.157 testes de PCR, enuncia.

"Até ao dia 22 de dezembro, foram contabilizadas na RAM 2.749 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1460 não se confirmaram", diz esta autoridade regional.

Recorda também que "hoje há mais 28 casos recuperados a reportar", totalizando 931 doentes curados desde o início da pandemia neste território que regista até à dará 10 óbitos.

Relativamente aos contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20,) "totalizam agora 22.917 chamadas, mais 345 chamadas efetuadas nas últimas 24 horas", conclui.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.254 pessoas dos 378.656 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.