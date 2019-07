A partir desta segunda-feira e por tempo indeterminado, a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, vai parar cirurgias agendadas devido à falta de anestesistas. Ao Diário de Notícias, a diretora da clínica, Clara Soares, afirma que, para evitar que o bloco operatório de ginecologia esteja encerrado durante todo o verão, estão a ser ponderados "contratos de prestação de serviços imediatos".

De acordo com a médica, "se todo este processo se articular convenientemente", o serviço só poderá abrir uma de duas salas cirúrgicas em três dias de cada semana e nem pagando o valor mais elevado de que a responsável se lembra, 43,5 euros por hora, poderá ser garantida a atividade normal na maternidade.

Na MAC, o tempo médio de espera para uma operação prioritária de ginecologia é de 30 dias e o jornal refere que, nos últimos tempos, metade das cirurgias marcadas foram adiadas. "Agora, deverá ser bastante pior, apesar do esforço", refere Clara Soares. Segundo a lei, o tempo máximo de espera para este tipo de casos é de apenas 15 dias.

Atualmente, a maternidade não conta com anestesistas no seu quadro, com a maioria dos especialistas a serem contratados através de contratos de prestação de serviço e os restantes com recurso ao Centro Hospitalar Lisboa Central, no qual estão também inseridos os hospitais de Dona Estefânia e São José.