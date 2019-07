Deverá "ficar resolvida na próxima semana" a contratação de anestesistas para a Maternidade Alfredo da Costa (MAC). Em comunicado, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) acrescenta ainda que o processo de contratação dos profissionais em falta será feito "em regime de prestação de serviços".

Em declarações ao Diário de Notícias, a diretora clínica da MAC, Clara Soares, revelou que a partir de segunda-feira, e por tempo indeterminado, a maternidade em Lisboa vai parar cirurgias agendadas devido à falta de anestesistas. Para evitar que o bloco operatório de ginecologia esteja encerrado durante todo o verão estão a ser ponderados "contratos de prestação de serviços imediatos", explicou a responsável.

Em comunicado, o CHULC garante que "está a fazer todos os possíveis para encontrar soluções de modo a que as cirurgias programadas em ginecologia ocorram nos prazos fixados", de forma a "salvaguardar o atendimento das cidadãs que necessitam deste tipo de cuidados".

O Centro Hospitalar assegura ainda que até ao momento nenhuma "atividade cirúrgica na especialidade de Ginecologia" foi cancelada.



Atualmente, a maternidade não conta com anestesistas no seu quadro, com a maioria dos especialistas a serem contratados através de contratos de prestação de serviço e os restantes com recurso ao Centro Hospitalar Lisboa Central, no qual estão também inseridos os hospitais de Dona Estefânia e São José.