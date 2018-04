A vítima é filha de emigrantes oriundos da ilha Terceira, nos Açores.

Uma lusodescendente está entre os feridos no atropelamento de segunda-feira em Toronto, no Canadá, que fez 10 mortos, disse hoje à agência Lusa uma fonte próxima da família.



Segundo a fonte, que não se quis identificar, a vítima é filha de emigrantes oriundos da ilha Terceira (Açores).



O suspeito, Alex Minassian, foi acusado na terça-feira da morte de 10 pessoas e da tentativa de homicídio de 15 outras no atropelamento de segunda-feira.



Mavis Justino é um dos 15 nomes referidos no acidente, segundo um documento judicial de acusação do suspeito da tentativa de homicídio.



"Gostava de agradecer a todos aqueles que me enviaram mensagens de preocupação e de amor", escreveu Mavis Justino na rede social Facebook.



A vítima sublinhou ainda o fato de ter "conseguido sobreviver", reconhecendo gratidão" pelo fato de ali estar presente pois tem pela frente "um longo processo de recuperação".



"Tenho um longo processo de recuperação mas consegui sobreviver. Estou muito grata por estar aqui hoje", acrescentou.



Um juiz de Toronto decidiu na terça-feira levar a julgamento Alek Minassian, que não apresentou qualquer recurso nem contestou nenhuma das acusações e terá de comparecer em tribunal, para julgamento, em 10 de maio próximo.



As fotos e vídeos da detenção mostraram um homem agressivo, que enfrenta um polícia empunhando o que parece ser uma pistola, ao lado de uma carrinha branca com a dianteira da carroçaria amolgada.



O atropelamento mortal ocorreu quando Toronto acolhe uma reunião dos ministros da Segurança Pública do G7, depois de ter sido o anfitrião, durante o fim de semana, da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países mais industrializados do mundo (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá).