"Lusa atuou limpa e honestamente": Diretora da agência sobre polémica com Gouveia e Melo

A diretora da Lusa, Luísa Meireles, abordou esta terça-feira em entrevista ao NOW, a polémica com o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo que tem assombrado a agência noticiosa nacional nos últimos dias.

"Foi uma interpretação abusiva", diz a jornalista, "a Lusa quando faz a notícia tem apenas um excerto [do livro], é uma constatação". "A Lusa atuou limpa e honestamente", acrescentou, defendendo que a agência não afirma que Gouveia e Melo diz que foi a tomada de posição de Marcelo para travar a sua candidatura que o leva a entrar na corrida para Belém, mas que cita apenas o artigo do Expresso.

A diretora explica ainda que a única citação utilizada de Gouveia e Melo é retirada do excerto do livro em questão "Gouveia e Melo- As razões", onde o candidato diz: "foi esse artigo [do Expresso] que me fez definir o rumo. Porque quando o li, fiquei mesmo danado".

"A Lusa constatou e fez a sua interpretação", defende Luísa Meireles, "enquanto jornalista que todas as interpretações são legítimas". "Nós não dizemos que ele disse que foi por causa de Marcelo, dizemos que é este artigo que o faz mudar de rumo", explica.

No domingo de manhã a Lusa publicou um artigo a relatar que o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo decidiu avançar para Belém depois de ter lido uma notícia do jornal Expresso onde é noticiado que Marcelo Rebelo de Sousa tinha como objetivo travar a sua candidatura através da sua recondução como chefe de Armada.

No dia seguinte o Almirante acusou a agência de ter feito uma notícia falsa e de ter manipulado as suas declarações. A Direção de Informação da Lusa rejeitou imediatamente as acusações da falsidade da notícia, manteve a notícia e repudiou "que a agência contribua para a desinformação e tenha manipulado declarações de Henrique Gouveia e Melo, como refere a candidatura".