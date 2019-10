Um jantar no dia 12 de outubro, em Espinho. Será este o arranque da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD , que surge depois dos resultados nas eleições legislativas. Apesar de o líder Rui Rio ter assegurado que se evitou a hecatombe do PSD, dentro do partido já se pensa nas autárquicas de 2021 – e se possível, com uma nova estratégia.De acordo com o jornal Público, Montenegro está a recolher apoios através de escolhas para as autárquicas de 2021.O jantar acontecerá para celebrar o 10.º aniversário da conquista da autarquia de Espinho pelo PSD e contará com 600 convidados.Pelo menos quatro líderes de distritais manifestaram-se contra Rui Rio. Bruno Vitorino, líder da distrital de Setúbal, diz ter sentido "vergonha" ao ouvir o discurso de "quase vitória" de Rio ao Público. Carlos Morais, líder da distrital de Viana do Castelo, Rui Rocha, líder da distrital de Leiria e João Moura, líder da distrital de Santarém, também se manifestaram contra Rio.O presidente da câmara de Vila Nova de Famalicão considerou hoje que Rui Rio teve uma "derrota estrondosa" e que devia ter sido "humilde" na aceitação dos resultados de domingo, apontando Luis Montenegro como o futuro do partido.Em declarações à Lusa, Paulo Cunha, o mais votado autarca do PSD em exercício, mostrou-se "surpreendido" com a reação do líder do partido dizendo que Rui Rio o que fez foi "encontrar bodes expiatórios" dentro e fora do partido para os resultados "muito maus" que os sociais-democratas tiveram nas urnas.O autarca considerou ainda que Rui Rio "está fragilizado" e que devia "habituar-se à democracia", tendo perdido "demasiada energia" com as críticas internas "aos sucessivos insucessos" da sua liderança."De facto, e à semelhança do que já fez nas europeias, onde endossou a Paulo Rangel uma culpa maior na responsabilidade pela derrota, ontem a única coisa que [Rui Rio] fez foi encontrar dentro e fora do partido bodes expiatórios para a derrota", afirmou Paulo Cunha.Para o autarca, a reação de Rio aos resultados do partido foi surpreendente: "A reação do presidente do partido surpreendeu-me, estava à espera de um presidente do partido humilde, que interpretasse o resultado como uma derrota e que a assumisse como sua, como sendo o principal responsável", disse.Paulo Cunha considerou que os resultados do PSD foram "muito maus" porque o "no PSD não se perde por muito ou por pouco, ou se perde, ou se ganha".