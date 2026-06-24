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Investigação da ‘Operação Influencer’ pesca provas no processo ‘Marquês’

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Procuradores pediram autos de busca à casa e ao gabinete de Vítor Escária. Ex-chefe de gabinete de António Costa em São Bento é suspeito de tráfico de influências.

A investigação da ‘Operação Influncer’ pretende recolher provas no processo da ‘Operação Marquês’, em julgamento. De acordo com informações recolhidas pelo Correio da Manhã, os procuradores que investigam, entre outros crimes, suspeitas de tráfico de influências na aprovação de um centro de dados, em Sines, pediram elementos ao caso que está a julgar José Sócrates por suspeitas de corrupção.  

António Costa
António Costa MARKUS LENHARDT/ DPA/ EUROPEAN NEWS ROOM/LUSA

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Tópicos TRáfico Tráfico de influências influência Corrupção Sines José Sócrates
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