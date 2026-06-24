Madeira mais do que duplicou número de residentes estrangeiros entre 2021 e 2025

O número de residentes estrangeiros aumentou, entre 2021 e 2025, de 7.423 para 19.371 pessoas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O número de residentes estrangeiros na Madeira aumentou de 7.423, em 2021, para mais de 19 mil no ano passado, representando 7,3% da população residente, indicou esta quarta-feira a Direção Regional de Estatística (DREM).



Funchal Getty Images

A DREM refere, em comunicado, que, em dezembro do ano passado, "residiam na Região Autónoma da Madeira (RAM) 19.371 pessoas de nacionalidade estrangeira, o valor mais elevado da série disponível para o período 2021-2025, correspondendo a 7,3% da população residente na região (266.130 pessoas)".

Em 2025, a população residente estrangeira era composta por 11.070 homens (57,1%) e 8.301 mulheres (42,9%).

O número de residentes estrangeiros aumentou, entre 2021 e 2025, de 7.423 para 19.371 pessoas, o que representa um aumento de 161%.

O peso da população estrangeira no total da população residente passou de 2,9% para 7,3% neste período, acrescenta a DREM.

De acordo com a autoridade regional, o Funchal concentrava o maior número de residentes estrangeiros da região, contabilizando 10.193 pessoas (52,6% do total), seguindo-se Santa Cruz, com 2.291 (11,8%) e Calheta, com 1.430 (7,4%).

Em 2025, a comunidade venezuelana era a mais representativa na Região Autónoma da Madeira, totalizando 3.004 residentes, o equivalente a 15,5% da população residente estrangeira.

"Seguiam-se os cidadãos de nacionalidade brasileira (1.963; 10,1%), nepalesa (1.534; 7,9%), alemã (1.354; 7,0%) e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (1.192; 6,2%)", indica a DREM.