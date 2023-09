Líderes discutiram uma possível coligação pré-eleitoral na Madeira. E rejeitam voltar à mesa de negociações para as eleições de 2024.

As negociações de aliança entre o Livre e o PAN para as eleições regionais da Madeira (a 24 de setembro) não serão replicáveis para as Europeias, em junho de 2024. A garantia é dada pelas cúpulas de ambos os partidos, auscultados pela SÁBADO.