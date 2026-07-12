Livre desafia PS a travar revisão constitucional ameaçando chumbar OE

Líder parlamentar realçou que os socialistas têm "os votos para conseguir negociar" e pressionar o PSD.

A porta-voz do Livre Isabel Mendes Lopes desafiou este domingo o PS a travar uma revisão constitucional à direita ameaçando chumbar o próximo Orçamento do Estado, de forma a pressionar os sociais-democratas.



Isabel Mendes Lopes no 17.º Congresso do Livre ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Isabel Mendes Lopes falava durante o 17.º Congresso do Livre, que termina hoje, em Sintra, depois de ter sido reeleita porta-voz, agora com o deputado Jorge Pinto.

A dirigente voltou a rejeitar um processo de revisão constitucional feito apenas à direita - cuja entrega de projetos está suspensa até dezembro, a pedido do PSD e Chega - acusando estes partidos de quererem "esventrar a Constituição".

Com representantes do PS a ouvi-la no Hockey Club de Sintra, a também líder parlamentar realçou que os socialistas têm "os votos para conseguir negociar" e pressionar o PSD.

A líder desafiou os socialistas a avisar a bancada social-democrata de que se avançarem com uma revisão constitucional "não contam" com o PS para "mais nada, inclusive para Orçamento do Estado".

Isabel Mendes Lopes fez ainda referência ao processo de correção dos exames nacionais, que tem estado envolto em polémica devido a falhas no novos sistema digital, o que levou a atrasos na divulgação das notas. A dirigente defendeu que o prazo para as candidaturas ao Ensino Superior seja alargado.

Na primeira parte da sua intervenção, Isabel Mendes Lopes acusou o atual executivo PSD/CDS-PP de "ataques concretos" em várias áreas que apenas "servem para dividir" a sociedade, visando os imigrantes, os direitos da comunidade LGBTQIA+ ou das mães que amamentam, numa referência a uma das medidas que constava do pacote laboral.