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Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto eleitos porta-vozes do Livre por larga maioria

Lusa 12:39
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Lista S, encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito conquistou três lugares e a lista V, liderada por Tiago Mota, conquistou um eleito.

A lista A candidata ao Grupo de Contacto (direção) do Livre, encabeçada por Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto obteve este domingo 432 votos, conquistando 11 de um total de 15 lugares.

Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto eleitos porta-vozes do Livre
Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto eleitos porta-vozes do Livre ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

De acordo com os resultados anunciados pela presidente da Mesa do 17.º Congresso, Patrícia Gonçalves, que decorreu no Hockey Club de Sintra, em Lisboa, a lista S, encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito conquistou três lugares (132 votos) e a lista V, liderada por Tiago Mota, conquistou um eleito (60 votos).

Em 2024, a lista A conquistou 10 dos 15 lugares, reforçando agora a sua representação com mais um lugar, e as listas opositoras das mesmas correntes, conquistaram três lugares e dois lugares respetivamente.

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