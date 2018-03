Lisboa vai ter uma nova torre habitacional

A torre estará equipada com uma piscina exterior, piscina interior, sala de festas, ginásio, clube para crianças, spa, campo de padel e ainda um jardim.



"Temos procurado fazer mais projectos em boas localizações para viver do que em zonas que estão na moda. A Baixa e o Chiado são muito interessantes, mas são zonas cada vez mais confusas. É difícil estacionar e não há ali perto uma escola, um supermercado ou um cinema", refere José Cardoso Botelho, justificando a escolha de local.



A construção do imóvel está programada para começar em Outubro, mas pode arrancar ainda no Verão. Mas a venda dos apartamentos pode começar já em Junho deste ano.



Até ao momento os prédios altos da capital nacional são, segundo o semanário: Hotel Sana Myriad, na Torre Vasco da Gama, o mais alto, com 145 metros de altura; Torre Monsanto, em Algés (escritórios), com 120 metros; torres de habitação São Rafael e São Gabriel, no Parque das Nações, com 110 metros cada; Hotel Sheraton, com 91 metros; Twin Towers (escritórios), com 90 metros cada; e Hotel Corinthia, com 83 metros.

Lisboa tem alguns prédios altos. Dois deles são de habitação. Mas esse número está prestes a aumentar. Em 2020 deverá ser concluído o projecto Infinity, um edifício de 80 metros de altura que vai ser construído em Campolide. Passará esta a ser a terceira das torres de apartamentos na capital.O prédio vai ter um total de 195 apartamentos de diferentes tipologias: "Temos de T0 a T5 duplex, com valores que vão desde os €3.500 aos €10 mil por metro quadrado [m2], à medida que vamos subindo de andar", disse ao Expresso o gestor do projecto José Cardoso Botelho."A €3.500 por m2 temos 20 apartamentos. Depois temos cinco que custam €7.500 por m2 e quatro €10 mil por m2. A maior parte do empreendimento terá preços entre os €5.000 e os €6.000 por m2", especifica.