Lisboa: Em prisão domiciliária de dia, a incendiar carros à noite

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ter cometido vários crimes de incêndio em Lisboa. O suspeito mora nas imediações da Rua da Junqueira, onde cometeu os crimes incendiando seis carros, e encontrava-se em prisão domiciliária. Porém, escapava-se à noite para pegar fogo e voltava muito rápido a casa.No dia 23, o suspeito pegou fogo a mais uma viatura "por razões fúteis" e acabou por danificar outras três, causando ainda danos na fachada de um imóvel. "Só a pronta intervenção dos bombeiros evitou consequências mais graves para as restantes viaturas parqueadas na via pública e para os imóveis circundantes", indica a PJ.O suspeito já se encontrava em prisão domiciliária por crimes contra o património: "Contudo, violando tal medida, ausentava-se, de madrugada, para atear os fogos e voltava à residência, com a maior celeridade, para evitar a sua deteção."A detenção ocorreu após uma investigação em que também colaborou a PSP. "O detido será presente, hoje, a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas", adianta a PJ.Recorde-se que na zona, também há relatos de várias viaturas assaltadas. Porém, este suspeito só foi detido devido ao crime de incêndio.