O secretário de Estado Adjunto e da Saúde explicou esta quarta-feira o porquê do grande número de casos de Covid-19 registados nas últimas 24 horas, indicando que este "não espelha a realidade" e inclui o somatório de mais de 3.500 casos que estavam identificados mas não registados devido a um atraso no reporte laboratorial.



Em conferência de imprensa, António Lacerda Sales indicou que na origem deste problema esteve um "laboratório do norte do país" que não conseguiu "fazer o reporte diário desde o dia 30 de outubro, tendo feito hoje o reporte que dá o somatório de mais de 3.500 casos".

"Hoje esse retrato não espelha a realidade das últimas 24 horas", explicou o governante.

"A importância do reporte é crucial e o Ministério da Saúde está a tomar medidas para que estas situações não aconteçam, mas é da nossa responsabilidade assumir os números com a verdade e a mesma transparência de sempre", acrescentou.



Depois de dois dias com menos casos confirmados que na média diária da passada semana, Portugal voltou esta quarta-feira a registar um novo recorde de infetados num dia: os 7.497 casos confirmados nas últimas 24 horas quase duplican o maior registado de casos num dia até hoje - 4.656, a 30 de outubro.



No entanto, apenas estão confirmados como sendo referentes a esta quarta-feira 3.927 casos de Covid-19, com os restantes 3.570 a estarem dispersos entre os dias 30 de outubro e esta quarta-feira, devido a esse mesmo atraso no reporte laboratorial, que aconteceu principalmente num laboratório da região Norte.