A Linha Azul do Metropolitano de Lisboa esteve com perturbações desde as 10h00 e durante 30 minutos, devido a um incêndio em lixo entre as estações do Marquês e o do Parque.Fonte do Metropolitano disse à agência Lusa que o incêndio se deveu à "fricção da carruagem" com o carril, sendo imediatamente controlado.A circulação ficou normalizada depois das 10h30, após ter sido feita a limpeza do local.