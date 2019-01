O antigo presidente leonino foi diretamente implicado pelo intermediário arrependido, Paulo Silva. Ministério Público investiga a suspeita de viciação de resultados no andebol e futebol.

Bruno de Carvalho, o antigo presidente do Sporting, foi denunciado como o cérebro da corrupção no âmbito do processo Cashball. Paulo Silva, o intermediário que denunciou o esquema às autoridades e que pagava a árbitros e futebolistas, prestou declarações que implicam o antigo dirigente.



No caso, já tinham sido detidos André Geraldes (que era o braço-direito de Bruno de Carvalho), Gonçalo Rodrigues (responsável pelo gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais), o empresário de futebol João Gonçalves e Paulo Silva, recorda o Jornal de Notícias.



Silva terá dito ao Ministério Público que as luvas pagas vinham de Bruno de Carvalho, dentro de envelopes que tinham o logótipo do Sporting. Recebia de João Gonçalves o dinheiro vindo de Rodrigues e de Geraldes. Tanto André Geraldes como João Gonçalves lhe terão dito que era Bruno de Carvalho o líder do esquema que tinha que autorizar tudo.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/desporto/futebol/detalhe/os-casos-que-bruno-de-carvalho-quer-esclarecer">Os casos que Bruno de Carvalho quer esclarecer com a Justiça</a></h4><p>Bruno de Carvalho, o ex-presidente do Sporting, deslocou-se ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) para prestar esclarecimentos acerca da invasão à Academia de Alcochete e de outros processos em que o seu nome foi envolvido - como o e o caso Cashball.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>



Em maio de 2018 foram encontrados 60 mil euros em dinheiro vivo no gabinete de Geraldes na Academia de Alcochete. Junto, estavam os envelopes a que Paulo Silva se referiu.



O processo Cashball investiga a suspeita de viciação de resultados no andebol e futebol. De acordo com o JN, eram pagas luvas entre três mil e 25 mil euros a futebolistas.