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Liga sobre envio de bombeiros para Venezuela: "É bom porque pode ocorrer um sismo em Lisboa"

Luana Augusto
Luana Augusto 08:00
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Presidente da Liga dos Bombeiros garante que a equipa destacada está preparada para responder às situações de risco, sublinhando que possui "treino específico". E rejeita qualquer impacto negativo na capacidade de resposta em Portugal.

Portugal enviou uma missiva portuguesa para apoiar os venezuelanos nas operações de socorro num contexto de sismos, que inclui 15 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, além de elementos do INEM, GNR e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A equipa portuguesa partiu na tarde se sexta-feira para o país, a bordo de dois aviões da Força Aérea. Questionado pela SÁBADO sobre esta decisão, o presidente da Liga dos Bombeiros considerou que "é bom que os bombeiros portugueses treinem no teatro real porque pode ocorrer um sismo em Lisboa".

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