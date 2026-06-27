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INEM na Venezuela: "Resposta é adequada" mas sindicato exige pagamento de "horas extra"

Luana Augusto
Luana Augusto 08:00
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Presidente do STEPH garante que envio de elementos do INEM "não deve prejudicar" a resposta em Portugal e explica o papel da equipa na missão.

Portugal foi um dos países que decidiu ajudar nas ações de busca e salvamento na Venezuela, que na quarta-feira à noite foi fortemente afetada por dois sismos. O País enviou na sexta-feira várias equipas, nomeadamente 27 elementos da GNR, 15 do regimento de sapadores Bombeiros de Lisboa, 11 da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e 10 do INEM. Apesar de Portugal enfrentar hoje um problema de falta de profissionais no INEM, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) considera que esta é uma "resposta adequada, tendo em conta o número de elementos" que foram destacados para a missão. "É uma resposta que Portugal já deu noutras situações", recorda, em declarações à SÁBADO

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Tópicos Sismos situações de catástrofe catástrofes Sismo Venezuela Portugal Turquia Guarda Nacional Republicana
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