“Parada Ku Klux Klan” organizada frente à sede da SOS Racismo

Um grupo de índol nacionalista deslocou-se à sede lisboeta da SOS Racismo com máscaras a tapar o rosto e empunhando tochas, na noite de sábado. Mamadou Ba fala de "parada Ku Klux Klan" e diz que a associação vai apresentar uma queixa ao Minsitério Público, informou, em declarações ao jornal Público Na noite de sábado um grupo de cerca de uma dezena de indivíduos apresnetou-se frente à sede da SOS Racismo com tochas e máscaras na cara, numa iconografia semelhante à do Ku Klux Klan. Numa página de Facebook sob o nome de Resistência Nacional os membros do grupo publicaram imagens suas naquela acção, informa ainda o diário.