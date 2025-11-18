Lei laboral, privatização da TAP e comemorações do 25 de Novembro: as discórdias entre Marques Mendes e António Filipe

Social-democrata e comunista protagonizaram, esta terça-feira, o segundo debate presidencial.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O segundo debate entre os principais candidatos às presidenciais opõe esta terça-feira Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, e António Filipe, nome indicado pelo PCP.



Marques Mendes e António Filipe debatem lei laboral, TAP e 25 de Novembro José Fonseca Fernandes/SIC

O social-democrata foi o primeiro a usar da palavra e disse que "mexer em leis laborais tem sempre a sua polémica", mas considerou que "não se deve dramatizar". Sobre a greve do próximo dia 11 entende que é "legítima".

Marques Mendes acredita que "o acordo vai ser possível", mesmo após a paralisação do próximo mês e recusou adiantar qual será a sua posição, se veta ou promulga as alterações à lei promovidas pelo Governo, se for eleito Presidente da República.

O comunista começou por referir que o adversário "quer impedir a greve geral", ao contrário dele que quer travar as mudanças no Código do Trabalho. António Filipe afirmou que "o que está em cima da mesa é inverter toda a lógica do direito do trabalho". Disse ser o "candidato dos trabalhadores".

"Acho que Marques Mendes está do lado do Governo, mas tem consciência da gravidade desta proposta", acrescentou.

"António Filipe é mais um candidato de fação", contrapôs o concorrente. "O Presidente da República tem de ter duas preocupações: diálogo e compreensão", referiu Marques Mendes, colando depois António Filipe à CGTP.

O candidato do PCP esclareceu o que fará se chegar a Belém: identificaria potenciais inconstitucionalidades e "dirigiria uma mensagem à Assembleia da República".

Parte-se depois para um tema novo, as comemorações do 25 de Novembro. António Filipe não participaria por entender que tal seria "menosprezar o 25 de Abril".

Marques Mendes defendeu que "as duas cerimónias não se substituem uma à outra".

Noutro ponto, o social-democrata destacou como sua primeira missão "defender a estabilidade", que quando não existe quem perde são "os mais frágeis".

O comunista prefere estar "ao lado das pessoas", resolvendo "problemas que preocupam de facto" os portugueses.

"É necessário impedir o processo de privatização da TAP", afirmou António Filipe, argumentando com as buscas desta terça-feira à companhia para o justificar.

Marques Mendes considerou que "se não houver privatização a TAP não vai crescer", pelo que a alienação do capital público é de "interesse nacional".

"O Presidente da República será absolutamente claro e intransigente contra os que querem minar a Democracia", afirmou Marques Mendes sobre a possibilidade de um Governo que caia numa deriva autoritária.

António Filipe promete ser o "último reduto" na defesa do regime, com os poderes que a Constituição confere a um chefe de Estado.

Leia Também Debate Seguro vs Ventura. O professor de retórica e o aluno endiabrado