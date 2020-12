ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de dezembro de 2020.

Uma impugnação, dois alvos: o vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM), o juiz conselheiro Sousa Lameira, e a relatora do processo de avaliação, a advogada Paula Lourenço. Depois de ter ficado classificado em 42º lugar, em 64 concorrentes, no concurso de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, o juiz desembargador Ricardo Cardoso avançou com uma ação no Supremo Tribunal de Justiça, defendendo uma nova avaliação do seu currículo.Na contestação, a que a SÁBADO teve acesso, Ricardo Cardoso criticou o júri do concurso por ter, na sua opinião, desvalorizado o seu trabalho em vários processos complexos e com grande repercussão pública, como os julgamentos das FP-25 e os casos do fax de Macau, Universidade Moderna e o julgamento dos skin- heads. "Não se pode deixar de salientar a desconsideração efetuada no exame curricular das condições em que o autor [Ricardo Cardoso] viveu em muitos daqueles processos difíceis, complexos e perigosos, dando, como sempre e agora, o peito às balas, se necessário", refere o seu advogado, Rui Moreira de Resende, na ação de impugnação.Além de Ricardo Cardoso, outros quatro juízes desebargadores impugnaram o concurso: António Casebre Latas, António Martins, Orlando Nascimento e Maria Alves Ribeiro.