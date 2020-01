Eduardo Pires tem mais anos de Benfica do que de juiz. Aos oito anos, tornou-se sócio do clube da Luz, e, fiel, recebeu o emblema Águia de Ouro por 50 anos de dedicação. Também tem lugar cativo no Estádio da Luz e, para o Tribunal da Relação do Porto, bem pode ser um "doente" pelo Benfica, que isso não o impede de decidir o caso da divulgação dos emails dos encarnados por parte do FC Porto.

O juiz desembargador tinha pedido escusa do processo, mas o presidente da Relação do Porto, Nuno Ângelo Raínho Ataíde das Neves, decidiu o contrário. Na decisão a que a SÁBADO teve acesso, sublinha-se que ser sócio há mais de 50 anos "não pode significar uma estreita ligação entre o Juiz e o seu clube". Afinal, o Benfica foi considerado o clube com mais adeptos do mundo, e muitos também são Águias de Ouro. O juiz é "um mero associado e fervoroso adepto", o que não quer dizer que tenha uma relação mais estreita com o clube ou com as personalidades que o representam.

Pires não frequenta "qualquer camarote ou tribuna de gente conhecida ligada ao Benfica" pelo que alega o próprio. O juiz também considera que "sendo um Magistrado com 32 anos de carreira que sempre cumpriu tais deveres estatutários, ‘também neste processo, e apesar da sua filiação clubística, não deixaria de cumprir’".

"É o próprio requerente que se afirma plenamente seguro da sua imparcialidade neste caso, não acusando a mínima perplexidade ou o mínimo desconforto pelo facto de ter a presente ação em mãos", frisa a Relação do Porto.

Eduardo Pires manifestou-se preocupado com a pressão mediática que envolve os clubes em "conflitos e acusações", mas estes "não têm para os Tribunais a menor valia", lê-se na decisão. "O que nos interessa é ter muito claro que a circunstância de o Senhor Juiz, que é adepto fervoroso do Benfica, titular de Águia de Ouro e com Red Pass para o seu lugar cativo, não é mais do que um adepto do coração, mas o facto de ser do coração não lhe tolhe a razão, não quebra a sua imparcialidade e a sua isenção como juiz."

A Relação do Porto também apela à forma como os cidadãos veem um juiz, dotado de "capacidade e profundidade de caráter", e conhecedores da "limpeza da alma que lhe confere o são afastamento" dos assuntos sobre os quais decide: "O juiz é por natureza um decisor íntegro, imparcial e isento."

Apesar de Eduardo Pires ser ainda detentor de 250 ações do Benfica, estas não lhe conferem privilégios relacionados com o clube. E mesmo o convite feito pelo call center do clube para que visitasse o centro de estágios do Seixal, depois de lhe ter sido atribuído o processo em sorteio, não revela a intenção do clube ser "especialmente simpático" para com Pires.

Em primeira pessoa, o tribunal reconhece que os juízes conhecem e vivem "emocionadamente muitos desafios de Futebol, sem que isso signifique que a nossa razão e o nosso discernimento correm perigo". Além disso, destaca-se que a decisão não caberá apenas a Eduardo Pires, mas a um coletivo de três juízes.

O Tribunal da Relação do Porto vai decidir o recurso do FC Porto sobre o caso da divulgação de emails do Benfica. Em primeira instância, acabou condenado ao pagamento de cerca de dois milhões de euros aos encarnados.