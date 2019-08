O Benfica conseguiu fazer a ligação de Bruno de Carvalho aos blogues que divulgaram emails dos encarnados. Depois de ser público que foi o FC Porto que através do Porto Canal começou a divulgar os conteúdos privados dos encarnados, o Benfica fez investigação própria e avançou com uma ação nos Estados Unidos. Os autores dos blogues Mister do Café e Artista do Dia têm ligações ao Sporting de Bruno de Carvalho.Leia mais no Correio da Manhã