Judocas Telma Monteiro e Bárbara Timo entre os seis feridos em acidente de carro em Castelo Branco

Um acidente na A23, sentido Norte-Sul, junto à área serviço de Castelo Branco, provocou cinco feridos ligeiros e um grave esta terça-feira. Choque envolveu dois veículos ligeiros.







Ao que apurou o, entre os feridos ligeiros está a judoca Telma Monteiro e a judoca luso-brasileira Bárbara Timo, que se encontram sob observação no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.Em estado grave está uma rapariga de 18 anos que foi também transportada para o hospitalO alerta foi dado cerca das 18h30.De acordo com a GNR de Castelo Branco, os trabalhos de limpeza da via já estão em fase final.