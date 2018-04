Lisboa e Açores já estão em negociações para criar as primeiras casas de autonomia de acolhimento de jovens delinquentes, que os vão ajudar a começar a vida adulta fora de ambiente prisional. Como parte do decreto-lei aprovado na passada semana em Conselho de Ministros, esta rede nacional irá reintegrar jovens no período de transição entre o internamento em centros educativos e a restituição à liberdade.

Em entrevista ao Jornal de Notícias, a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, garante que o Governo Regional dos Açores e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já assumiram o compromisso de instalar casas de autonomia. Estes espaços são uma inovação comparando com a actual versão da Lei Tutelar Educativa, aprovada no final da legislatura anterior, em 2015. A medida carece ainda de promulgação por parte do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e de publicação em Diário da República.

O decreto, que regula as condições de instalação e funcionamento das casas de autonomia, atribui também à Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a possibilidade de delegar a gestão destes espaços a entidades particulares sem fins lucrativos e a organismos da Segurança Social. Helena Mesquita Ribeiro também prevê parcerias com as câmaras municipais.

O objectivo será diminuir o risco de reincidência criminal dos jovens vindos de centros educativos, assegurando-lhes uma transição mais suave entre essa unidade – "um ecossistema asséptico, não sujeito às influências que os levaram a condutas criminosas", como refere a governante ao JN – e a liberdade, quando atingirem a idade adulta.

Nestas casas, os jovens que cometeram crimes e passaram por centros educativos por serem menores de 16 anos, terão uma ambientação à vida fora de uma prisão. Aí vão ser acompanhados por técnicos e sujeitos a regras de condutas, à semelhança do que acontece aos adultos saídos da cadeia em liberdade condicional.

"O Estado vai assumir os papéis de pai e mãe", explica a secretária de Estado Adjunta ao mesmo jornal, assegurando que estes terão que cumprir tarefas e pode ser obrigado a frequentar a escola ou cumprir formações profissionais, sendo proibidos de consumir álcool ou drogas e visitar certos locais.

Helena Mesquita Ribeiro considerou ainda que estas casas de autonomia deverão ter, "pelo menos, um número de lugares idêntico ao dos seis actuais centros educativos em Portugal – 144 masculinos e 20 femininos. Há, nesta altura, 138 rapazes e 16 raparigas nos centros educativos de Santa Clara, em Vila do Conde; de Santo António, no Porto; dos Olivais, em Coimbra; da Bela Vista e de Navarro de Paiva, em Lisboa; e de Padre António de Oliveira, em Caxias, Oeiras.