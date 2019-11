É tempo de arrumar a casa para Ana Abrunhosa Trigueiros de Aragão, 49 anos, num vai-e-vem constante de caixotes, secretárias e cadeiras a passarem pelos corredores de uma ala do palácio do século XVI. Com vista lateral de Tejo, os gabinetes da recém-ministra da Coesão Territorial e do seu staff ocupam parte do primeiro andar das instalações do ministério da Agricultura, num dos edifícios históricos do complexo ministerial do Terreiro do Paço.



A SÁBADO revela-lhe como correm os primeiros dias da economista como governante, o percurso profissional e os pergaminhos da família do marido que é administrador das Fábricas Lusitana (da farinha Branca de Neve). Ambos casados em segundas núpcias, recusam falar de títulos, tão-pouco do casamento de quatro anos.







