Jovem resgatada com vida depois de mais de 20 horas à deriva no mar

Segundo avança o Correio da Manhã , terá sido o progenitor a dar o alerta depois de ter tentado alcançar a filha sem sucesso. Ainda na praia do Coelho, o homem acabou por pedir socorro e, perto das 20:30H de sábado, foram acionados vários meios terrestres, marítimos e aéreos e ainda foi pedido auxílio ao instituto de socorro a náufragos espanhol.O capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António e Tavira, João Afonso Martins, esclareceu aos jornalistas que foi enviado "o máximo de meios possíveis logo nos primeiros minutos" e que as buscas envolveram 20 operacionais em sete meios dentro de água, um helicóptero pesado da Força Aérea, uma lancha de socorros a náufragos de Espanha e outros meios da GNR e Proteção Civil.Perto de 20 horas depois, pelas 17:30H de domingo, Érica Vicente foi localizada por um cargueiro. Terá falado em inglês com a tripualção e explicado que morava na zona de Setúbal. Rapidamente foram acionados os meios de resgate e a jovem acabou por ser recolhida, ainda em cima da prancha de paddle e em "elevado estado de hipotermia", por um helicopetro da Força Aérea Portuguesa.Acabou por ser transportada para o Aeroporto de Faro e posteriormente encaminhada numa ambulância do INEM para o Hospital Distrital de Faro onde, de acordo com a diretora da Urgência Pediátrica, Elsa Rocha, deu entrada "confusa" e com "sinais severos" de hipotermia. Atualmente encontra-se estável e a recuperar."Ela recorda-se de alguns momentos, mas não nos podemos esquecer que esteve na água mais de 20 horas. Passou por muito (...) Está muito cansada, encontra-se acompanhada pelos pais. Já fez exames. Nasceu outra vez", afirmou aos jornalistas a profissional de saúde.