Jovem foi morto no Porto com arma branca

Um jovem de 20 anos foi morto esta quarta-feira de madrugada na rua Fernandes Tomás, no Porto, "possivelmente na sequência de uma rixa entre amigos", disse à Lusa fonte da PSP do Porto.Segundo o oficial de dia ao comando da PSP do Porto, o "homicídio ocorreu cerca das 05:00", tendo a vítima sido agredida "com uma arma branca".A mesma fonte concluiu que o caso já foi entregue à Polícia Judiciária.