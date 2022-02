Jovem acusado de planear ataque partilhava casa e terá contado o plano online

A cada dia que passa do anúncio de que a PJ conseguiu impedir um ataque na Universidade de Lisboa, vão-se conhecendo mais pormenores sobre o autor e as suas possíveis motivações. Ao contrário do que foi inicialmente indicado, João viveria com mais três estudantes, alugando um dos quartos de um apartamento nos Olivais, em Lisboa.



À CMTV, a porteira do prédio descreveu um jovem "sempre de cara tapada", com a máscara e o capuz na cabeça. "Entrava e saía e não dizia nada", nos primeiros dias, e que só mais tarde começou a cumprimentar quem com ele se cruzava no prédio.



Os vizinhos garantem que nem se aperceberam da presença do jovem no bairro. Nem quando a Polícia Judiciária (PJ) aí se dirigiu para o deter, na quinta-feira passada.