06 de novembro de 2025 às 11:57

Advogado oficioso diz que José Sócrates já lhe deve cerca de 400€: «Presumo que me irá pagar»

José Manuel Ramos foi nomeado advogado oficioso de José Sócrates no julgamento do processo Operação Marquês e reconhece que o antigo primeiro-ministro ainda não lhe pagou. "Se a pessoa não obtiver apoio judicário terá de ser o beneficiário a pagar", refere, em declarações ao NOW.

