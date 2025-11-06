Sábado – Pense por si

06 de novembro de 2025 às 12:30

Advogado oficioso ainda não conseguiu falar com José Sócrates: «Realmente não compreendo...»

José Manuel Ramos foi nomeado pelo tribunal para representar José Sócrates, no âmbito do julgamento do processo Operação Marquês, mas o advogado admite ainda não conseguiu conversar com o antigo primeiro-ministro.

