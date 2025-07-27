Jornalista da RTP na Guiné-Bissau vítima de assalto e agressão

De acordo com Araújo, citado pelos 'media' guineenses, o assalto e a agressão teriam motivações políticas, conforme declarações proferidas pelos agressores, que terão acusado a RTP "de denegrir a imagem da Guiné-Bissau no exterior".

O jornalista e delegado da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) na Guiné-Bissau, Waldir Araújo, foi este domingo agredido e assaltado, no centro de Bissau, por desconhecidos, noticiaram vários órgãos de comunicação social locais.

O jornalista, delegado da RTP em Bissau desde 2019, preferiu falar com mais detalhes sobre o sucedido, depois de apresentar queixa à Polícia Judiciária e de receber tratamento médico em casa.

Nas imagens publicadas pelo blogue "Ditadura Sem Consenso", que denunciou a agressão e o assalto, Waldir Araújo aparece com parte do rosto coberto de sangue.

Fonte do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social (Sinjotecs) da Guiné-Bissau disse à Lusa que a organização acompanha a situação e está a recolher informações para tomar uma posição.