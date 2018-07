O primeiro-ministro, António Costa, expressou esta terça-feira grande pesar pela morte do ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo, que lembrou como uma pessoa "exemplar em toda a sua vida", combatente pela democracia e pelo SNS.

"Foi alguém que foi exemplar em toda a sua vida, como combatente pela liberdade, pela democracia, pelo SNS. Era uma pessoa por quem eu tinha não só estima como profunda admiração, designadamente pela forma muito corajosa como enfrentou ao longo de muitos anos uma batalha muito dura contra a doença. E é com muita pena que o vejo partir", declarou António Costa.

O chefe do Governo falava aos jornalistas num hotel em Santa Maria, na ilha do Sal, Cabo Verde, onde hoje à tarde terá início a XII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Queria, em primeiro lugar, dar um abraço de condolências à família, apresentar as minhas condolências também à direcção do Bloco de Esquerda e queria, sobretudo, manifestar muito pesar", afirmou.

António Costa referiu que teve "a oportunidade de privar com o João Semedo" e manifestou "uma grande admiração por ele, pela sua luta, pelo seu combate, como democrata, como antifascista, como defensor do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e também pela forma corajosa como se bateu ao longo destes longos anos contra a doença".

O médico João Semedo, antigo militante comunista e ex-deputado do BE, morreu esta madrugada, aos 67 anos, vítima de cancro.



Primeiro-ministro faz-se representar no velório e no funeral

António Costa vai fazer-se esta terça-feira representar no velório do ex-coordenador do BE João Semedo pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, e na quarta-feira, no funeral, pela ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.



Esta informação foi adiantada à agência Lusa por fonte oficial do Governo, numa altura em que António Costa se encontra na ilha do Sal, em Cabo Verde, na cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que termina na quarta-feira.



O funeral de João Semedo, que morreu hoje aos 67 anos, sairá quarta-feira, pelas 13:30, da Cooperativa Árvore em direcção ao cemitério do Prado do Repouso, no Porto.



O velório do ex-coordenador bloquista realiza-se esta tarde, a partir das 17:00, na Cooperativa Árvore, no Porto.