DGS alerta que há 'tendência fortemente crescente' na situação epidémica

Incidência de novos casos de Covid dispara e já está no vermelho em maiores de 65 anos, com 262 casos por 100 mil habitantes.

O relatório de monitorização das linhas vermelha da DGS revela que o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 466 casos, com tendência fortemente crescente a nível nacional. Portugal aproxima-se cada vez mais do risco "muito elevado". No grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, o número de novos casos de infeção por covid-19, por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 262 casos, com tendência estável a nível nacional.