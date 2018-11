Num hemiciclo cheio, o Presidente angolano João Lourenço lembrou "a necessidade de moralização" do país que governa, Angola.

É uma nova página que se abre nas relações entre Portugal e Angola com a visita do Presidente João Lourenço a Lisboa. Uma relação que Lourenço frisou ser importante manter "com gestos e atitudes de ambas as partes envolvidas".



Naquela que é a sua primeira visita oficial a Portugal, João Lourenço deixou claro que há abertura ao investimento português, mas que a relação não se pode cingir à "partilha de interesses económicos", esperando que as trocas entre os dois países se alarguem "nos domínios da Educação, das Ciências, da Cultura e do Desporto".



Mas foi também um discurso com recados directos para Luanda aquele que o Presidente de Angola fez na Assembleia da República.



Depois de "16 anos de paz duradoura e efectiva", João Lourenço acredita que está na altura de um "aprofundamento da Democracia".



Um primeiro passo, defende o estadista, será dado com as primeiras eleições autárquicas em Angola em 2020.



Mas João Lourenço elencou "duas frentes de batalha" para o Governo que lidera: a "moralização da nossa sociedade em geral" e o "combate à corrupção e à impunidade".



"Estamos a construir uma nova Angola, de transparência, de concorrência leal nos negócios", afirmou, explicando que essas reformas pretendem "tornar o país mais seguro e mais atractivo para o Turismo", mas também "reduzir a importação de bens essenciais" e "aumentar o volume de exportações".



De resto, Lourenço destacou a negociação com o FMI e as reformas macro-económicas curso como potencialidades da "ligeira recuperação do crescimento económico" que se prevê para 2019.



Os recados ficaram claros. Para Luanda foi a mensagem de que o combate à corrupção é mesmo uma prioridade. Para Lisboa, a ideia de que as relações entre Portugal e Angola têm de ser desenvolvidas em plano de igualdade.



Numa sessão solene muito concorrida, os hinos de Portugal e Angola foram cantados pelos presentes. E João Lourenço muito aplaudido.



Só a bancada do Bloco de Esquerda não aplaudiu as palavras do Presidente angolano, apesar de os deputados bloquistas José Manuel Pureza e Heitor de Sousa se terem levantado durante o aplauso no hemiciclo.