O Presidente da Assembleia da República sublinhou a amizade entre os dois países, no dia da visita de João Lourenço ao Parlamento.

"Angola está nos nossos corações", garantiu Eduardo Ferro Rodrigues, numa sessão solene que serviu para aquecer uma relação que esfriou depois do "irritante" do caso Manuel Vicente.



Ferro Rodrigues não poupou, por isso, na expressão do afecto que une os dois países.



"Celebramos hoje a amizade e a fraternidade entre Portugal e Angola", começou por dizer o presidente da Assembleia da República, que logo a seguir afirmou que os portugueses acolhem "de braços abertos o povo angolano".



Para afastar o fantasma de uma relação desigual, Ferro voltou atrás na História para frisar o efeito que a descolonização teve entre os dois países.



"De facto, a independência das antigas colónias libertou o nosso relacionamento das amarras do passado", declarou, para pôr uma pedra sobre divergências como as que surgiram em torno do caso de Manuel Vicente.



"Reconhecemos as nossas diferenças, mas o que prevalece é o calor humano, a vontade de trabalhar em conjunto, de cooperar, de conviver. Lado a lado, numa relação entre Estados iguais e amigos", afirmou, recuperando alguns momentos recentes que ilustram essa cooperação.



"Não esquecemos o apoio de Angola à candidatura de António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas e de António Vitorino à Organização Internacional das Migrações", notou, para depois ir ao encontro daquela que tem sido uma das preocupações do Presidente João Lourenço em garantir equidade nas relações económicas entre os dois países.



"Todos estamos cientes da importância do mercado angolano para os nossos exportadores, para os nossos investidores. O reverso aplica-se igualmente: é significativa a posição de Angola no investimento directo em Portugal e nas nossas importações", reconheceu.



Numa altura em que João Lourenço tem multiplicado as declarações sobre o combate à corrupção, Ferro não deixou de saudar o espírito desta nova Presidência angolana.



"Não quero terminar sem o saudar pessoalmente pela sua coragem e determinação em afirmar em Angola um Estado democrático e de Direito", disse.