Jerónimo Martins, a empresa que quase faliu duas vezes

Loja no Chiado

Alexandre Soares dos Santos, antigo presidente da Jerónimo Martins (JM) morreu na sexta-feira em Lisboa, aos 84 anos. Recorde este artigo daacerca da história da Jerónimo Martins, publicado na revista a 12 de janeiro de 2012.Foi a primeira grande crise. Em 1878, João António Martins, apoiado pela mãe, Maria Carlota, pediu ao seu meio-irmão que se afastasse dos negócios. Domingos dos Santos Martins passava as noites em casas de fado e a perder dinheiro no jogo e quase levou a Jerónimo Martins à falência com as dívidas que acumulou. A 8 de Maio, João escreveu uma carta aos credores: propunha pagar-lhes 80% das dívidas, sem juros, no prazo de três anos. Nas linhas seguintes explicava a sua situação financeira e discriminava, um a um, os bens que iria vender em leilão (praticamente tudo o que possuía) – carros, cavalos, pratas, móveis e até o prédio onde residia. Só a participação na casa de crédito Martins & Ferraz foi vendida directamente ao sócio, Augusto Ferraz."A lista dos seus devedores, de então, tem o ar de um índice nobiliário. O próprio soberano figura nela com a real quantia, para o tempo, de 250.528 réis, e não faltam a ilustrá-la duques, condes, capitalistas e toda a highlife da Lisboa dessa época", lê-se no livro Jerónimo Martins, Cento e Cinquenta Anos de Vida Comercial (1792-1942). Em 1881, ainda antes de acabar o prazo de pagamento, voltou a escrever aos credores: dentro dos envelopes seguiam os cheques com o valor prometido, mais os 20% que lhe tinham autorizado a não pagar. "Houve quem pensasse recusar", lê-se no mesmo livro.Nessa altura,a marca já era quase centenária. A primeira loja, uma mercearia na Rua Nova de São Francisco, foi aberta em 1792 por um jovem galego, Jerónimo Martins, filho de dois agricultores. O espaço foi alugado ao político e empresário Anselmo José da Cruz Sobral, amigo do Marquês de Pombal.A Tenda, como então era chamada, vendia de enchidos a vassouras e o negócio correu bem: no primeiro ano, a Superintendência da Décima cobrou-lhe 800 réis de impostos mas, em 1799, a colecta duplicou.Para comemorar os 10 anos da inauguração alugou um novo espaço, na Rua do Chiado n.º9, hoje Rua Garrett. Em 1851,um anúncio no Jornal do Comércio anunciava"verdadeiros queijos de Gruyère, parmesão, barrilinhos de superiores azeitonas de Marselha, salames deLyão e d’Itália, latas com sardinhas de Nantes, anchovas de Marselha, passas de Málaga, vinho de Champagne, genebra da Holanda, cognac de França... e tudo o mais que se possa imaginar".Seguiram-se dois marcos históricos: em1854 a Jerónimo Martins & Filho foi nomeada fornecedora da Casa Real e em 1858 o historiador e político Alexandre Herculano concedeu-lhes o exclusivo da venda do azeite produzido na sua quinta de Vale de Lobos, com a marca Azeite Herculano – o único que o Rei D. Fernando, viúvo de D. MariaII, autorizava a comprar. No contrato, Alexandre Herculano assegurava que "quaisquer outras amostras que tragam o meu nome, quer só, quer associado com outro, são completamente falsas". Nessa altura, corria a piada em Lisboa de que os maiores monumentos da cidade se pareciam no nome."Um é o monumento que nos fala ao espírito – os Jerónimos; outro o que nos fala ao corpo – o Jerónimo do Chiado."João António Martins foi o último Martins a liderar os negócios. Como não tinha filhos, fez uma sociedade com cinco dos melhores funcionários e deixou a sua quota ao advogado Júlio César Pereira de Melo, que geriu a loja até ao início do século XX. Com a Primeira Guerra Mundial, a Jerónimo Martins quase entrou novamente em falência e em 1921 foi comprada pelos Grandes Armazéns Reunidos, que juntavam 12 sócios.ficaram Francisco Manuel dos Santos (avô materno de Alexandre Soares dos Santos), Elísio Pereira do Vale e Joaquim de Castro, que desistiu do negócio devido às dificuldades da empresa.Para restruturar a companhia, Francisco Manuel dos Santos foi obrigado a vender parte dos bens que tinha no Porto, incluindo o palacete Vila Índia, e pedir um crédito ao Banco Borges & Irmão. Como garantia, deu "o seu trabalho e a sua honradez".O empresário, que dá nome à Fundação Francisco Manuel dos Santos, nasceu em Safurdão, na Guarda, e fez a instrução primária em Pínzio, a 5 km de casa – ia a pé para a escola. Aos 11 anos decidiu ser independente: mudou-se para o Porto e foi trabalhar para um merceeiro que precisava de um rapaz quesoubesse ler, escrever e fazer contas – dizia que só regressava à aldeia quando pudesse usar gravata. Depois de casar, tornou-se comerciante: o sogro apresentou-lhe os irmãos Borges, do Banco Borges & Irmão, que lhe emprestaram cinco contos para abrir uma loja. Quando comprou a Jerónimo Martins játinha um segundo espaço, a Casa da Índia, especializada em chás, cafés e especiarias.Dos sete filhos de Francisco Manuel dos Santos só o segundo mais velho estava autorizado a acompanhar o pai em viagens de trabalho, mas nunca foram muito próximos. Por isso, deixou a gestão dos negócios ao genro e sobrinho, Elísio Alexandre dos Santos, casado com a sua filha mais velha, Maria da Conceição (Mimi), e que já trabalhava na empresa – em 1935 Elísio mudou-se para Lisboa para ajudar a gerir os negócios da família.Elísio tinha apenas o curso comercial da Escola Académica do Porto – o orçamento da família não chegava para pagar a licenciatura dos dois filhos, por isso abdicou do curso para ajudar o irmão Mário a estudar medicina. De acordo com o jornal O Independente, o empresário era "um rico, com vida de rico": "Gostava de carros americanos grandes e bons, tinha uma vida social animada, dava festas na casa do Banzão e fumava charuto, uma coisa rara na época". Uma familiar lembra-se dele nas reuniões na véspera de Natal: "Nas poucas vezes que ele conduzia usava muito o travão e, juntamente com os charutos, que não parava de fumar, aquilo era um bocadinho aflitivo."A primeira ligação à Holanda, para onde a maior accionista da empresa acaba de mudar a sede, surgiu nos anos 20. A Jerónimo Martins fez uma parceria com a Margarine Unie e, em 1926, começou a vender a margarina Vaqueiro, fabricada e embalada na Holanda.Como início da Segunda Guerra Mundial deixou de ser possível importar margarina da Holanda e Elísio Alexandre dos Santos investiu numa fábrica de margarinas, a Fima – o equipamento só chegou depois de a guerra acabar e, até então, a fábrica esteve parada. Nos anos 60 compraram a marca de gelados Esquimó, depois a Rajá, e, aproveitando o facto de terem arcas congeladoras, lançaram a Iglo.na liderança da empresa até 1968: em Dezembro desse ano foi visitar o filho, Alexandre Soares dos Santos, a São Paulo, para passarem o Natal juntos. Um dia depois de chegar morreu com um ataque cardíaco e Alexandre Soares dos Santos teve de regressar a Portugal (era director de marketing da Unilever desde 1964) para gerir os negócios. Quando chegou, a média de idade dos funcionários estava nos 60 anos e todos o tratavam por "menino Alexandre".Em 1999, um artigo de O Independente contava que a antiga criada de casa dos pais ainda acompanhava o "menino" nas viagens ao Algarve. O patriarca não era fã de praia: quando levava os filhos para uma casa alugada na Ericeira fechava-se numa barraca a ler. O mais provável era ser uma revista. É que os livros,por demorarem, em média, quatro anos a ser publicados, não respondiam à necessidade de estar a par da actualidade, descreveu a socióloga Maria Filomena Mónica depois de o entrevistar para o livro Os Grandes Patrões da Indústria Portuguesa. "Quando se tem partners como a Unilever, temde se estar a par do que se passa no mundo", justificou o gestor.Quando era presidente-executivo (até 2004), o gabinete de Alexandre Soares dos Santos era organizado em espelho: de um lado estava a sua secretária e do outro, na mesma posição, a secretária do representante holandês. E foi por um estágio na Unilever que Soares dos Santos deixou a meio o curso de Direito na Universidade de Lisboa. Teve um empurrão de Marcelo Caetano – o antigo primeiro-ministrochumbou-o aos 21 anos por não saber de cor as datas das constituições francesas. "Deram mais importância a esse pormenor do que merecia. Seduziu-me a hipótese de estudar no estrangeiro e tinha uma oportunidade – esta, no fundo, foi a razão principal", disse em 1998. Na Holanda, mudou-se paraum quarto alugado com a mulher e, durante cinco meses, vendeu margarina e carregou caixotes. O pai não gostou. Os dois homens partilhavam o nome Elísio (Soares dos Santos assina E. Alexandre), mas não o estilo de vida. Apesar de gostar de bons vinhos, Alexandre evita gorduras e há quem diga que é hipocondríaco. Tem razões para isso. Nos anos 90 e em 2005 teve duas crises cardíacas que o obrigaram a ser operado. Durante o repouso entreteve-se a ver o canal Parlamento. "Ficava horrorizado. Então é paraaquilo que se reúnem?", disse.em política, talvez por isso o 25 de Abril não tenha sido um período particularmente conturbado. "Em Janeiro de 1975 tivemos uma tentativa de ocupação. Foi engraçado. Uma manhã estava a fazer a barba e de repente tive um pressentimento de que me iam ocupar a empresa. Os trabalhadores tinham apresentado uma reivindicação, com um ultimato, no sentido de que a mesma tinha de ser respondida em 24 horas (...) exigiam mais dois contos. Cedemos imediatamente. O mais importante era salvar a companhia. Lucros eu podia sempre recuperar: a empresa não", contou a Filomena Mónica. Em Angola, a situação foi mais complicada e a fábrica da empresa acabou por ser confiscada. "Tínhamos sido obrigados aretirar de lá o pessoal de barco, por temermos que viesse a estar em risco", contou o empresário. Para isso, recorreram à Unilever, que possuía uma empresa de navegação e tinha um barco em Lagos. "Esse barco foi a Angola buscar os nossos trabalhadores [cerca de 100] para regressarem a Portugal."Mais de uma década depois, em 1989, a empresa apresentava-se com a seguinte publicidade: "Vivemos cinco regimes políticos, as invasões francesas, duas guerras mundiais, quatro revoluções e o incêndio no Chiado."À Lusa, o bombeiro Vitorino Bandarra lembraria o incêndio de 1988: "O dono da Jerónimo Martins disse para retirarmos tudo o que estivesse nos frigoríficos para comermos. Às tantas comecei a ver pessoal a sair com caixotes debaixo do braço e a comer gelados enquanto o Chiado ardia."A entrada na polónia, em 1995 (e a compra da Biedronka em 1997) foi uma das operações mais importantes da empresa. As lojas tinham, no máximo, 600 metros quadrados: os consumidores típicos tinham casas pequenas, sem espaço para despensa e muitas sem frigorífico, o que os levava todos os dias ao supermercado. Mas nem tudo foi tranquilo: em 1999, a instalação de um novo sistema informático apagou os ficheiros dos preços e baralhou as contas com os fornecedores – ninguém sabia quanto deviam. O abastecimento de produtos foi cortado e as quebras de stock afectaram 900 produtos, 40% do total. Foi o principal factor das perdas acumuladas nesse ano – 20 milhões de contos.A situação foi tão dramática que Alexandre Soares dos Santos foi pessoalmente à Polónia. O país representa hoje 59% dos resultados do grupo e há mais funcionários na Polónia (31 mil) do que em Portugal (30 mil).Em entrevista ao Expresso, o empresário contou a conversa que teve com os filhos, antes da mudança de sede para a Holanda. "Se fôssemos uma família sensata e inteligente íamos viver para o Brasil. As empresas hoje gerem-se por computador e os aviões põem-nos cá numa noite, mas a nova geração recusa", disse. Em conjunto, os 12 descendentes directos de Francisco Manuel dos Santos (um dos filhos, Vasco, ainda é vivo) controlam a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, que detém 56,1% daJerónimo Martins e da qual Alexandre Soares dos Santos é o maior accionista. Os donos do Pingo Doce têm um pacto: não vender a participação na empresa, nem perder a maioria.Uma decisão nem sempre pacífica. Em 2005, João Rendeiro, que durante cinco anos geriu a participação do Banco Privado na empresa (chegou a ter 18%), criticou o "cariz familiar excessivo", defendeu que não era possível manter os investimentos, em simultâneo, na Polónia e no Brasil, e bloqueou a restruturação do grupo."Lembro-me de ter escrito uma carta longa sobre esta matéria a queixar-me do modelo de gestão", diz. Areacção foi fria. "Alexandre Soares dos Santos tem muitas qualidades, mas ouvir não é uma delas."Foi no Brasil que Soares dos Santos teve o seu primeiro cargo de responsabilidade como director de marketing – liderou a campanha da Omo, o primeiro detergente a aparecer numa telenovela. O regresso ao país, em 1997, com a compra dos Supermercados Sé, não correu bem. "Não tínhamos recursos humanos para lidar ao mesmo tempo com um país com quase 40 milhões de habitantes [Polónia] e o estado de São Paulo, com 20 milhões", explicou em 2003.Em Setembro de 2001, o grupo tinha dívidas de 1,4mil milhões de euros e até boatos faziam notícias. Umadelas, um pedido de falência entregue ao Tribunal de Comércio de Lisboa em 2002, chegou às páginas doDiário de Notícias. No"pedido de falência" lia-se que a empresa "não pode saldar futuramente as suas dívidas, nem proceder a curto prazo a qualquer pagamento a fornecedores, tem salários em atraso e actividade inactiva em múltiplas empresas o grupo". Além de que "não conseguiu vender a cadeia de Supermercados Sé, porque as dívidas de 2 milhões de reais afastaram os compradores"."Completamente falso", disse a empresa na altura. As actividades no Brasil foram mesmo vendidas, com perdas de 80 milhões de euros.Rendeiro não foi a única. Em 2009,a Jerónimo Martins perdeu um processo no Supremo Tribunal polaco. A empresa, alegando atentado ao bom nome, moveu uma acção contra a Associação dos Prejudicados pelas Redes Biedronka e outros antigos fornecedores. Em causa estavam várias acusações: não pagamento de horas extraordinárias, proibição de ir à casa de banho em horário laboral, funcionários contratados em part-time que eram obrigados a trabalhar o horário completo e ameaças de despedimento. O Tribunal de Primeira Instância confirmou as infracções. Em declarações ao jornal i, em 2009, a empresa garantiu que "pauta a sua actuação pelos mais elevados princípios éticos". E acrescentou: "sempre houve e continuará a haver conflitos de interesses que podem obrigar o grupo a recorrer aos tribunais" e apenas "0,2% dos colaboradores polacos" têm conflitos com a empresa. De acordo com o Supremo Tribunal, a principal intenção do processo interposto pela Jerónimo Martins foi impedir as críticas públicas à empresa.Em Portugal, um acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de Fevereiro deste ano, acusa a empresa de realizar empréstimos dentro do grupo com o "único objectivo de transformar juros tributáveis em 65 milhões de euros de dividendos isentos do pagamento de impostos. Esta operação traduziu-se na acumulação de prejuízos fiscais no valor de 113,3 milhões de euros". O caso continua em tribunal.Dentro da empresa mantêm-se as regras, nomeadamente a conhecida por Alexander Time– toda as pessoas devem chegar às reuniões 15 minutos antes da hora marcada –, e as degustações de produtos. Todos os produtos que chegam às prateleiras do Pingo Doce são provados por Pedro Soares dos Santos, actual administrador-delegado do grupo, que reúne algumas pessoas nas salas de refeições da Jerónimo Martins para discutir o sabor e aqualidade. Agora cabe aeste último, que tem como passatempo o tiro aospratos, apontar a empresa para o novo alvo, a Colômbia, onde a Jerónimo Martins se preparava para investir 400 milhões de euros nos próximos três anos. Talvez, como no início do negócio na Polónia, o tempo para o almoço seja pouco– na altura o gestor comia muitas vezes uma salsicha no pão, numquiosque à beira da estrada.