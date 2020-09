Jerónimo de Sousa no encerramento do Avante: “Queriam calar-nos, não o conseguiram”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, encerrou este domingo o festival Avante!, na Quinta da Atalaia, no Seixal, e deixou um aviso aos críticos quanto à realização da edição deste ano do evento.

"Queriam calar-nos, não o conseguiram", disse Jerónimo no discurso de encerramento da festa do Avante!, lançando críticas quanto a uma "insidiosa campanha, utilizando os seus poderosos recursos mediáticos e de intoxicação da opinião pública para a inviabilizar".



Perante um recinto com 2.000 cadeiras lotadas, o secretário-geral do PCP descreveu o evento como um "comício da solidariedade, da paz, da amizade, da democracia e do socialismo", numa época de "inusitada hostilidade dos grandes interesses económicos e das forças mais reacionárias e conservadoras".

"A dimensão dos problemas exige outra resposta. O PCP está à altura das suas responsabilidades, do seu papel e dos seus compromissos com os interesses dos trabalhadores e do povo. Não vale a pena uns virem agitar com ameaças de crise política. O que se impõe é aproveitar todos os instrumentos para não permitir que os trabalhadores e o povo vejam a sua vida mergulhada numa crise diária", afirmou.

Segundo o secretário-geral comunista, "não vale a pena apressarem-se, outros, a sentenciar que o PCP não conta, que estaria de fora das soluções de que o país precisa", pois "se há prova que o PCP já fez é que conta, conta muito e decisivamente, como nenhum outro, para assegurar avanços no interesse das classes e camadas populares".

"As políticas que se avançam ou estão em curso não dão resposta aos problemas do presente, nem aos problemas do futuro do país. Vimos isso no chamado Programa de Estabilização Económica e Social e na proposta do Governo de Orçamento Suplementar que o suportava, onde se revelou, sobretudo, por uma clara opção pelo favorecimento dos interesses do capital para quem se canalizam milhões e milhões de euros", continuou.

O líder comunista referiu que "não há solução para os problemas nacionais nem resposta aos interesses dos trabalhadores e do povo com as opções do Governo PS", tal como acontece como os "projetos reacionários" do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.

Perante as dificuldades que o país enfrenta, Jerónimo de Sousa prometeu que o partido "não faltará, como nunca faltou, a nenhuma solução que dê resposta aos problemas, não desperdiçará nenhuma oportunidade para garantir direitos e melhores condições de vida".

Segundo o representante, é no concreto e não em meras palavras de intenções que tem de assentar a avaliação do que precisa ser feito", prometeu.

Este ano, o evento comunista, que começou na sexta-feira e termina este domingo, no Seixal, distrito de Setúbal, tem estado debaixo de polémica devido ao contexto pandémico de covid-19, com críticas de vários partidos políticos mais à direita, entre outras personalidades.

As autoridades sanitárias limitaram mesmo a lotação máxima do recinto a cerca de 16.500 pessoas em simultâneo, entre sexta e domingo, e obrigaram a plateias sentadas nos espetáculos, sem consumo de bebidas alcoólicas.

Na sexta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confessou-se "menos otimista" do que a DGS e do que o PCP quanto à realização do evento, acrescentando tratar-se de um problema de "avaliação política".



Com Lusa