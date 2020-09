Mais de 90% das mortes da última semana aconteceram em Lisboa

Nos últimos sete dias foram registados 18 mortes causadas pela Covid-19. Destas, 17 aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que confirmou mais de mil casos do novo coronavírus no mesmo período. A região acumulou, assim, mais de 94% das mortes por Covid-19 do país durante a última semana, com a outra vítima mortal a ter sido registada na região Centro.

O Norte do país, no mesmo período, confirmou quase tantos casos como Lisboa e Vale do Tejo – 938 -, mas não registou qualquer morte causada pelo novo coronavírus.

A região Centro do país acumulou 161 casos de Covid-19, enquanto as regiões do Algarve e Alentejo confirmaram 60 e 48 novos casos, respetivamente. Madeira registou 13 novos casos, enquanto os Açores confirmaram oito infeções pelo novo coronavírus nos últimos sete dias.

Em proporção com a sua população, nos últimos sete dias, Lisboa e Vale do Tejo teve 28,5 novos casos por 100 mil habitantes, mais do que os 25,5 novos casos por 100 mil habitantes do Norte. Todas as outras regiões de Portugal somaram menos de 10 casos nas mesmas condições, com exceção para o Algarve (13,3).