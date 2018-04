Jaime Gama voltou a uma acção do PS

Ministro dos Negócios Estrangeiros de governos liderados por Mário Soares e António Guterres, Jaime Gama afastou-se da vida política ativa em 2011, após ter sido eleito em 2005 presidente da Assembleia da República.



O antigo ministro e presidente da Assembleia da República, porém, não quis prestar declarações aos jornalistas, num jantar em que estão presentes o presidente do PS, Carlos César, a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, e vários ministros, casos de Eduardo Cabrita e Capoulas Santos.



António Costa entrou no jantar ao som da música de Rui Veloso, intitulada "Rock da liberdade", que foi o hino da campanha presidencial de Mário Soares em 1986.



A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, deu depois as boas-vindas aos cerca de 1.200 socialistas presentes no jantar, segundo dados da organização.



"É uma honra receber-vos aqui como presidente da Câmara de Almada. É uma enorme responsabilidade estar neste concelho aberto ao investimento e, sobretudo, à participação dos cidadãos. Almada tem tudo para ser uma grande força dinâmica", declarou Inês de Medeiros.



Almada foi um dos concelhos da margem sul do Tejo que, na sequência das últimas eleições autárquicas, passaram da CDU para o PS.



A seguir, o fundador do PS e historiador António Reis fez um breve discurso, durante o qual recordou que "este é o segundo aniversário que o partido comemora o seu aniversário sem a presença de Mário Soares".

