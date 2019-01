Uma mulher brasileira foi encontrada morta em casa, em Santarém, na madrugada desta segunda-feira, com sinais de ter sido agredida com violência, segundo as autoridades.Segundo uma fonte da PSP de Santarém, citada pelo Jornal de Notícias, o alerta foi dado por uma pessoa amiga da vítima que estranhou a ausência da mulher de foi à sua procura ao apartamento. Não tendo obtido resposta, chamou as autoridades que, quando entraram no domicílio da mulher, encontraram-na sem vida, "muito maltratada e quase irreconhecível".O caso foi transmitido à Polícia Judiciária, que esteve no local a recolher elementos de prova que permitam esclarecer os contornos deste homicídio.