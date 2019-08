Já estão disponíveis no site da Direção Geral da Administração Escolar as listas de colocação de professores. No total, 24 mil docentes ficam a conhecer o seu destino no próximo ano letivo, assegura o Ministério da Educação (ME): 13 mil mantiveram colocação nas escolas onde estiveram no ano letivo anterior, "um sinal inequívoco de uma maior estabilidade do sistema", diz o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues numa nota enviada às redações.Outros 2.100 foram colocados no âmbito da mobilidade interna (1.700 desses com horários completos e 400 em horário incompleto). Houve ainda 300 docentes que ficaram em ausência de componente letiva e "serão colocados prioritariamente nas reservas de recrutamento". No âmbito da contratação inicial, foram colocados 8.600 professores (5.400 com horários completos). Referindo-se ainda à "maior estabilidade do sistema", o ME sublinha que destes, 2.200 viram os seus contratos renovados.Na nota enviada às redações, o Ministério da Educação sublinhou que "pela primeira vez nos concursos nacionais" estas listas foram disponibilizadas "um mês antes do início do ano letivo": "Isto permite aos docentes conhecerem mais cedo as suas colocações e, assim, terem mais tempo para se prepararem para o início das aulas", lê-se na mesma nota. Outros 542 docentes vincularam este ano aos quadros do Ministério da Educação ao abrigo da chamada "norma-travão".Os docentes têm agora 72 horas para se apresentarem nos respetivos Agrupamentos de Escolas."Contudo, os docentes que não o possam fazer presencialmente por motivo de férias, maternidade, doença ou outro motivo previsto na lei, podem comunicar esse facto [aos agrupamentos/escolas] até ao primeiro dia útil do mês de setembro.